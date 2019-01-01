وكيل دي يونج: برشلونة أوشكوا على البكاء بعد توقيع العقود

كواليس جديدة في صفقة انتقال دي يونج لبرشلونة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تحدث حسن سيتينكايا وكيل أعمال لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، عن تفاصيل انتقاله لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

دي يونج وقع لبرسا الموسم الماضي مقابل 75 مليون يورو، بعد تألقه اللافت مع فريق أياكس أمستردام.

ويأتي ذلك رغم أن طموحات أياكس ومديره الرياضي مارك أوفر مارس، كان لا تتعدى تلقي مبلغ أكبر بقليل من قيمة بيع دافينسون سانشيز لتوتنهام بـ38 مليون.

وقال وكيل دي يونج عن تلك الصفقة:"قابلتهم وقلت لهم لا يجب أن نبيعه بـ50 مليون فقط بل 100 مليون يورو".

وأضاف:"لم نرد جعله رقماً لأكبر صفقة بيع بنادي هولندي، بل حاولنا كسر الرقم الأعلى لأي لاعب بتاريخ البلاد".

وتابع:"الحرب اشتعلت وقتها بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر سيتي على ضمه، لكن اللاعب يحب برشلونة وجعلهم دائماً خياره الأول".

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واستكمل:"لم أشهد مفاوضات مثل هذه من قبل، الضغوط كانت مستمرة على برشلونة لخطف الصفقة من الجميع، بيب سيجورا المدير الرياضي لهم كاد أن يبكي بعد توقيع العقود".

واختتم سيتينكايا حديثه مؤكداً أن الجميع كان في حالة سعادة شديدة جداً بعد توقيع العقود، وعلى رأسهم عائلة الدولي الهولندي التي تواجدت في إسبانيا برفقته وعلي دورسون أحد وكلاء اللاعب.