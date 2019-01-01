مانشستر سيتي يوافق على بيع ساني للبايرن بشرط واحد

جوارديولا يحدد شرط الاستغناء عن ليروي ساني

أفادت تقارير بريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي تُرحب ببيع الشاب الألماني ليروي ساني لبايرن ميونخ، لكن ليس في سوق الانتقالات الشتوية، بل في منتصف العام الجديد، وبشرط واضح ومحدد من قبل بيب جوارديولا.

والمعروف أن صاحب الـ23 عامًا، كان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى وطنه عبر بوابة "آليانز آرينا" في الميركاتو الصيفي الأخير، لولا الإصابة القاسية التي تعرض لها في الجولة الصيفية.

وأصيب لاعب شالكه السابق بقطع في الرباط الصليبي، وعلى إثرها اضطر للخضوع لعملية جراحة، سيظل يتعافى منها حتى نهاية فصل الشتاء المنتظر.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مدرب السيتيزينز بيب جوارديولا، لا يمانع ذهاب لاعبه الألماني الشاب إلى العملاق البافاري، لكنه يريد أمامه الفرنسي كينجسلي كومان، لاعتقاده بأنه سيكون البديل الاستراتيجي لساني.

ووقع اختيار بيب على لاعب باريس سان جيرمان الأسبق، كونه يعرف اللاعب الفرنسي جيدًا، منذ أن منحه فرصته للتعبير عن نفسه مع البايرن، في موسمه الأخير في "آليانز آرينا".

وكان كومان الذي يبلغ نفس عمر ساني، قد خاض تجربة مع يوفنتوس بعد رحيله عن "حديقة الأمراء"، قبل أن يستقر مع البايرن، الذي دافع عن ألوانه في 139 مباراة في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 28 هدفًا.

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أما ساني، فقد انتقل إلى السيتي عام 2016 قادمًا من شالكه، وطوال هذه المدة حمل القميص السماوي في 134 مناسبة، وسجل كذلك 39 هدفًا، والأهم من ذلك أنه حقق كل الألقاب المحلية، بما فيها ثلاثية الموسم الماضي بجانب الاحتفاظ بلقب البريميرليج موسمين متتاليين.