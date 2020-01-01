مانشستر سيتي يواجه عقوبة خصم النقاط في الدوري الإنجليزي

بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف..

يبدو أن أحزان مانشستر سيتي ، لن تتوقف عقب قرار حظر النادي الإنجليزي من المشاركة بدوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين.

واستبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال لمدة موسمين؛ بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيفة، كما غُرم النادي، 30 مليون يورو.

صحيفة "أندبندنت" الإنجليزية أشارت إلى أن السيتي قد يواجه عقوبة خصم النقاط، في الدوري الإنجليزي الممتاز ؛ للسبب ذاته.

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وناقشت لجان رابطة الدوري الإنجليزي بالفعل العقوبات المحتملة بعد إدانة الاتحاد الأوروبي لمانشستر سيتي، ويعد خصم النقاط الآن أمرًا محتملاً.

مانشستر سيتي، أصدر بيانًا، أكد خلاله استئنافه على قرار الاتحاد الأوروبي، عبر محكمة التحكيم الرياضية، في أقرب فرصة ممكنة.

ولن يؤثر خصم النقاط على سباق الصدارة -إن حدث- حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب، برصيد 73 نقطة، وبفارق 22 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، كما أنه لن يتسبب في هبوط السيتي إلى التشامبيونشيب.