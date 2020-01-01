مانشستر سيتي يهدي ليفربول رقماً تاريخياً بعد الخسارة من توتنهام

ليفربول يحقق رقماً تاريخياً في البريميرليج

حقق ليفربول، رقماً تاريخياً في تاريخ البريميرليج، بعد خسارة مانشستر سيتي على يد توتنهام منذ قليل.

وخسر سيتي من توتنهام بهدفين دون رد، في قمة مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

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وبعد هزيمة اليوم يواصل ليفربول تربعه على صدارة ترتيب الدوري، ويزداد الفارق بينه وبين سيتي صاحب المركز الثاني إلى 22 نقطة.

فارق النقاط بين الأول والثاني في الدوري الإنجليزي، هو أكبر فارق في تاريخ الدوري خلال نهاية جولة.

ولأول مرة تحت قيادة بيب جوارديولا، يفشل مانشستر سيتي في التسجيل خلال مباراتين متتاليتين، بالرغم من تسديد لاعبيه 31 تسديدة على المرمى.

وخسر سيتي من جاره مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، قبل أن يخسر اليوم من توتنهام.

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وشهد اليوم، مباراة استثنائية خارج المستطيل الأخضر بين جوزيه مورينيو مدرب توتنهام وبيب جوارديولا مدرب سيتي، في المواجهة الـ 23 لهما.

مورينيو حقق اليوم فوزه السادس على جوارديولا في مشوارهما، بينما حسم التعادل ست مباريات، وتغلب بيه على المدرب البرتغالي في 11 مباراة.

سبيشال وان هو ثاني أكثر مدرب يفوز على جوارديولا برصيد ست مباريات، خلف يورجن كلوب بتسع مباريات، ولم يستطع أي مدرب آخر التغلب عليه في أكثر من ثلاث مواجهات.