مانشستر سيتي ينتظر الأمل الأخير للنجاة من عقوبة الحرمان الأوروبي

الـ "كأس" أمل مانشستر سيتي الأخير من أجل المشاركة الأوروبية

حددت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" الفترة ما بين الثامن والعاشر من شهر يونيو المقبل من أجل النظر في عقوبة مانشستر سيتي.

ويقدم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسمين الماضيين اعتراضًا على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الصادر في فبراير الماضي.

وعوقب مانشستر سيتي بالإيقاف عن المشاركة الأوروبية لعامين، كما تضمنت العقوبة أيضًا غرامة مالية تقدر بـ 30 مليون يورو.

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وارتكب مانشستر سيتي مخالفات مالية في الفترة بين عامي 2012 و2016 والتي ظهرت من خلال الوثائق المنشورة في فوتبول ليكس.

وسيكون العاشر من يونيو المقبل موعدًا أخيرًا للنظر في استئناف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، ضد قرار حرمان الفريق من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.

وينفي النادي الإنجليزي بشدة هذه المزاعم واتهم كذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باتخاذ قراره قبل بدء التحقيق والتأكد من تفاصيل ما حدث.

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يذكر أن تشيلسي وريال مدريد وبرشلونة وميلان تعد أبرز الأندية التي تعرضت لعقوبات مشابهة خلال السنوات الماضية.