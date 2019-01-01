مانشستر سيتي ينافس إيفرتون على ضم "بوجبا الجديد"

أحد أبرز المواهب الفرنسية هذا الموسم

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صراع مع نظيره إيفرتون، من أجل التعاقد مع بوباكاري سوماري لاعب ليل الفرنسي.

سوماري تمتع بموسم مميز مع ليل بجوار الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي هداف الفريق.

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صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت اهتمام سيتي وإيفرتون لضم اللاعب المُلقب بـ"بوجبا الجديد" بالميركاتو الصيفي القادم.

وتبدو فكرة ترحيب ليل بالتخلي عن سوماري غير واضحة حتى الآن، حيث رفض النادي بيعه في يناير بعد تلقيه عرضين من واتفورد ونيوكاسل يونايتد.

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ومع ذلك يُصر سيتي للسعي لإتمام الصفقة، نظراً لحاجة المدرب بيب جوارديولا للتعاقد مع لاعب وسط جديد.

وعلى الجانب الآخر يبحث المدرب ماركو سيلفا عن بديل لإدريسا جاييه المتوقع رحيله إلى باريس سان جيرمان.

يذكر أن صاحب الـ20 عاماً انضم لليل قادماً من باريس في 2017، ولعب 14 مباراة مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.