مانشستر سيتي يمنح جابريل خيسوس القميص رقم 9

سيرجيو أجويرو قرر الحفاظ على رقمه

أعلن جابريل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي، عن تغيير رقمه مع النادي الإنجليزي بداية من الموسم القادم.

النجم البرازيلي كان يرتدي القميص رقم 33 منذ قدومه للفريق، ولكنه الآن سيحصل على الرقم 9، لوجوده شاغراً بالنادي.

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ويأتي ذلك بعدما قرر زميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، بالاستمرار على رقم 10 وعدم تغييره.

وقال خيسوس بهذه المناسبة:"سيكون فخراً شديداً بالنسبة لي بارتداء هذا الرقم وسأبذل كل ما بوسعي لتسجيل المزيد من الأهداف".

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وأضاف:"إنه القميص الذي ارتديه باستمرار مع المنتخب البرازيلي، لذلك سعيد بالحصول عليه في مانشستر سيتي".

يذكر أن خيسوس الذي سجل 45 هدف في 100 مباراة مع سيتي، ارتبط بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.