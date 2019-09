مانشستر سيتي يُكرم كومباني بتمثال أمام ملعب الاتحاد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

قرر نادي مانشستر سيتي، تشييد تمثالاً للنجم البلجيكي فينسنت كومباني، تقديراً لكل ما قدمه بقميص الفريق السنوات الماضية.

كومباني رحل عن سيتي بعد نهاية عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليبدأ رحلة جديدة مع أندرلخت في الدوري البلجيكي.

قائد سيتي السابق يستعد للظهور في مباراته التكريمية مساء اليوم الأربعاء، والتي لن يشارك فيها بسبب إصابة في أوتار الركبة.

مانشستر سيتي كشف عن بناء تمثالاً لكومباني أمام ملعب الاتحاد، في لقطة رائعة من النادي الإنجليزي تجاه المدافع المخضرم.

Chairman Khaldoon Al Mubarak revealed that we have also begun the process of commissioning a sculpture to publicly recognise and celebrate Vincent's achievements and contributions which will take pride of place outside the Etihad Stadium.



