الانتقالات
الانتقالات

مانشستر سيتي يقترب من ضم موهبة كرواتيا

التعليقات()
Goran Stanzl/PIXSELL
اللاعب الواعد يبلغ من العمر 18 عاماً..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

اقترب أنتي بالافيرسا لاعب الوسط الكرواتي الشاب من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

ويبلغ لاعب نادي هايدوك سبليت الكرواتي من العمر 18 عاماً، كما يحمل شارة قيادة منتخب كرواتيا تحت 19 عاماً.

اختيارات المحررين

ويلعب بالافيرسا في مركز لاعب الوسط الدفاعي، ووفقاً للتقارير فقد تواجد اليوم -الثلاثاء- لإجراء الفحص الطبي في مدينة مانشستر.

وسيدفع مانشستر سيتي 4.5 مليون يورو فورياً، على أن يدفع مبلغاً إضافياً قدره مليون ونصف في الصيف حين يتم انتقال اللاعب بشكل نهائي.

وتتضمن الصفقة مبلغ 3 مليون يورو كإضافات، إلى جانب 10% من صفقة البيع المستقبلية.

الموضوع التالي:
خاص جول - فيليكس سانشيز: قطر لديها خطة تطوير رائعة وهذا سر النجاح
الموضوع التالي:
ماذا قالت الصحافة العالمية بعد فوز قطر برباعية على الإمارات؟
الموضوع التالي:
خاص جول - عبد الكريم حسن: لم نخش جمهور الإمارات ولا مستحيلات أمام اليابان
الموضوع التالي:
يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع جنوى من أجل روميرو
الموضوع التالي:
دي فرانشيسكو يتحدث عن السقوط أمام أتلانتا وتخوفه من مورييل
إغلاق