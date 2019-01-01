مانشستر سيتي يقترب من ضم موهبة كرواتيا

اللاعب الواعد يبلغ من العمر 18 عاماً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

اقترب أنتي بالافيرسا لاعب الوسط الكرواتي الشاب من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويبلغ لاعب نادي هايدوك سبليت الكرواتي من العمر 18 عاماً، كما يحمل شارة قيادة منتخب كرواتيا تحت 19 عاماً.

ويلعب بالافيرسا في مركز لاعب الوسط الدفاعي، ووفقاً للتقارير فقد تواجد اليوم -الثلاثاء- لإجراء الفحص الطبي في مدينة مانشستر.

وسيدفع مانشستر سيتي 4.5 مليون يورو فورياً، على أن يدفع مبلغاً إضافياً قدره مليون ونصف في الصيف حين يتم انتقال اللاعب بشكل نهائي.

وتتضمن الصفقة مبلغ 3 مليون يورو كإضافات، إلى جانب 10% من صفقة البيع المستقبلية.