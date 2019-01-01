مانشستر سيتي يقترب من جواو فيليكس

بعد اهتمام يوفنتوس ومانشستر يونايتد.. مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة جواو فيليكس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترب مانشستر سيتي من الوصول إلى اتفاق مع النجم البرتغالي الصاعد ونجم نادي بنفيكا جواو فيليكس الذي أصبح حديث الأندية الكبرى مؤخرًا.

وكان جواو فيليكس قد قدم أداء رائعًا مع بنفيكا خلال الموسم الحالي جعله حديث الصحافة الأول فيما يخص سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبعدما طالب كريستيانو رونالدو إدارة يوفنتوس بالتعاقد معه، وبعدما أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بضمه، ظهر مانشستر سيتي في الصورة ليغير كل شيء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ مايو ٢٠١٩

ولم يقتصر ظهور مانشستر سيتي على الاهتمام بضمه فقط، بل أنه بدأ أولى خطواته من أجل التواصل مع إدارة بنفيكا للتفاوض بشأنه.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن بيب جوارديولا مقتنع باللاعب بشكل كبير وقرر ضمه بالفعل، وتبقى فقط الاتفاق على التفاصيل حول الصفقة.

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يذكر أن جواو فيليكس لديه شرطًا جزائيًا في عقده مع بنفيكا يصل إلى 120 مليون يورو، وهو رقم كبير للاعب يبلغ من العمر 19 عامًا فقط.