مانشستر سيتي يُعير مهاجمه الشاب لفولفسبورج

لصعوبة حصوله على الفرصة مع الفريق الأول

انضم لوكاس نميتشا مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى نظيره الألماني فولفسبورج على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

صاحب الـ20 عاماً قضى الموسم الماضي مع فريق بريستون، ليعود مرة أخرى لسيتي ويجد فرصته ضعيفة في المشاركة.

ولذلك قرر سيتي إرسال لاعبه الألماني الشاب لفولفسبورج، من أجل اكتساب المزيد من الخبرة لإقناع المدرب بيب جوارديولا.

وقال نميتشا بعد انتقاله لفريقه الجديد:"اللعب بالدوري الألماني كان أحد أهدافي لفترة طويلة، لأنها البلد التي شهدت مولدي".

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وأضاف:"سعيد جداً بالحصول على هذه الفرصة الثمينة، وأتمنى تطوير نفسي للتمكن من اللعب على أعلى مستوى ممكن".

يذكر أن نيمتشا ظهر في مباراتين فقط مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، طوال مشواره مع الفريق.