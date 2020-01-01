مانشستر سيتي يعلن إصابة ستيرلنج في أوتار الركبة

يبدو أن السيتي لن يتهنى بفترة بدون إصابات

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي غياب جناح الفريق الإنجليزي رحيم ستيرلينج عن مباراة وست هام المقبلة في الجولة 27 من البريميرليج.

رحيم كان قد أصيب في مباراة توتنهام وشهر بآلام بعد التحام في المباراة، ليجري له السيتي آشعة على قدمه اليسرى.

وأثبتت الآشعة إصابة اللاعب على مستوى أوتار الركبة اليسرى وسيغيب لبعض الوقت عن المباريات في الفترة المقبلة.

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مانشستر سيتي سيلاقي وست هام يوم الأحد على ملعب الاتحاد ويأمل في الفوز لتقليص الفارق مع ليفربول إلى 19 نقطة، واستغلال إجازة ليفربول الشتوية.

رحيم لم يغب عن السيتي في أي مباراة حتى الآن واكتفى بالجلوس احتياطياً في مباراتين وهما أستون فيلا وواتفورد.

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السيتي سيضطر للجوء إلى اللاعب ديفيد سيلفا في مركز الجناح لسد العجز لحين عودة اللاعب ليروي ساني الذي اقترب من العودة للمشاركة في المباريات.

مانشستر سيتي سيسافر إلى إسبانيا لملاقاة ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنانبيو يوم 26 فبراير، قبل أن يلعب العودة في ملعب الاتحاد يوم 17 مارس.

وسيسعى الفريق الطبي لمانشستر سيتي لتجهيز اللاعب لمباراة ريال مدريد الأولى للدخول كامل العدد إلى المباراة.