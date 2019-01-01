مانشستر سيتي يصل إلى 100 هدف الموسم الحالي – من الأقرب له؟

لا أحد يتفوق على سيتي هجومياً

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح مانشستر سيتي في أن يصبح أول نادي في الدوريات الخمسة الكبرى، يسجل 100 هدفًا في جميع المسابقات.

وسجل البرازيلي دانيلو، هدف السيتيزين الأول، ليقود فريقه للتقدم على حساب هيدرسفيلد، متذيل جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن مباريات الجولة الـ23.

وجاء هدف اللقاء الأول، عن طريق دانيلو، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، غير المدافع اتجاها لتسكن الشباك بعد مرور 18 دقيقة من المباراة.

وجاءت أهداف سيتي الموسم الحالي، بواقع 16 هدفًا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهدفين في الدرع الخيرية الإنجليزية، 7 في كأس الاتحاد، و15 في كأس الرابطة.

ويعد حامل لقب الدوري الإنجليزي، هو الأفضل هجومياً برصيد 59، قبل مباراة اليوم، ليضيف الهدف رقم 60.

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ويأتي خلف سيتي في ترتيب الأندية الأقرب للوصول لـ100 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى، باريس سان جيرمان برصيد 90، ثم برشلونة برصيد 78 هدفًا.

ويعد توتنهام الإنجليزي الأقرب للسيتي، برصيد 70 هدفًا ومن ثم أرسنال 68، وبعد ليفربول برصيد 65 هدفًا.