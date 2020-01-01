مانشستر سيتي يصارع أياكس على مدافع إشبيلية الشاب

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن مانشستر سيتي يستهدف الحصول على خدمات مدافع إشبيلية الشاب بابلو بيريز.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اهتمام فريق مانشستر سيتي بالحصول على خدمات اللاعب بابلو بيريز مدافع فريق الشباب في إشبيلية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن كشافة فريق مانشستر سيتي ترى في اللاعب الشاب موهبة كبيرة يستفيد منها الفريق في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي ليس الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب في الوقت الحالي حيث يتابعه أياكس الهولندي.

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ويتدرب اللاعب بشكل مستمر مع فريق إشبيلية الأول بالرغم من مشاركته مع فريق الشباب فقط، وتم استدعاؤه لمواجهة خيتافي في الدوري.

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وذكرت الصحيفة أن إشبيلية يرفض بشكل كامل رحيل اللاعب في الوقت الحالي عن صفوفه ويسعى للحفاظ عليه لأطول وقت ممكن.

ويملك اللاعب تعاقدًا في الوقت الحالي مع إشبيلية بدأ من الصيف الماضي لكن تفاصيله غير معروفة سواء كان موعد نهايته أو قيمة فسخه.

جدير بالذكر أن فريق لايبزيج الألماني هو الآخر مهتم بالحصول على خدمات اللاعب بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.