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الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بثلاثية في إيفرتون

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سيتي ينجح في استعادة الانتصارات مرة أخرى لينتزع صدارة البريميرليج بشكل مؤقت قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


استعاد مانشستر سيتي الانتصارات مرة أخرى في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على إيفرتون 3/1، بالجولة السابعة عشر من البطولة.

سيتي لعب اللقاء بعد الخسارة الأولى له في البريميرليج الجولة الماضية، بالسقوط أمام تشيلسي بهدفين نظيفين.

المدرب بيب جوارديولا لعب المباراة بمعظم أسلحته الرئيسية، بغياب سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج عن التشكيل الأساسي.

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الخطورة في البداية كانت لمانشستر سيتي، ولكن الفرصة الأبرز كان لريشتاليسون لاعب إيفرتون الذي أضاع فرصة التقدم على فريقه.

المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس وضع البصمة الأولى لسيتي، بهدف ثمين في شباك الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 22، من سوء تغطية للمدافع الكولومبي ياري مينا.

خيسوس عاد مرة أخرى للتسجيل في الشوط الثاني، بهدف أضعف آمال إيفرتون في تعديل النتيجة بالدقيقة 50.

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ومع ذلك لم ييأس الضيوف حيث سجل دومينيك كالفين ليوين هدف تقليص الفارق بالدقيقة 65 من زمن اللقاء.

محاولات التوفيز في العودة أفسدها البديل رحيم سترلينج، ليقتل المباراة تماماً في الدقيقة 69، ليقتنص سيتي 3 نقاط ثمينة.

النتيجة تضع مانشستر سيتي على الصدارة مؤقتاً بـ44 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول الثاني الذي يلعب غداً ضد مانشستر يونايتد بنفس الجولة.

وعلى الجانب الآخر يأتي إيفرتون في المركز السابع وفي رصيده 24 نقطة.

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