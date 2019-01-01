مانشستر سيتي يستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد تشيلويل

لحل أزمة الظهير الأيسر بالفريق

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتفعيل الشرط الجزائي في عقد بين تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي.

الدولي الإنجليزي يقدم مستويات مميزة مع الثعالب هذا الموسم، حيث صنع 5 أهداف في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي.

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اللاعب وقع على عقد جديد في أكتوبر العام الماضي، ولكن هذا لا يعني استمراره مع ليستر للموسم القادم.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية أكدت أن سيتي سيفعل الشرط الجزائي بعقد تشيلويل، والذي تصل قيمته 42 مليون جنيه إسترليني.

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ويأتي ذلك طمحاً من المدرب بيب جوارديولا لحل أزمة الظهير الأيسر للفريق، بسبب الإصابات المتكررة للفرنسي بنجامين ميندي، وصعوبة الاعتماد على أوليكسندر زينيتشينكو وفابيان ديلف في الوقت الحالي.

وتدرج تشيلويل بالمراحل السنية لفريق الشباب لليستر، قبل أن يدخل الفريق الأول ويظهر في أكثر من 100 مباراة حتى الآن.