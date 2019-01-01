مانشستر سيتي يزاحم تشيلسي على مدافعه السابق

وهناك أكثر من عقبة تعيق جوارديولا لحل معضلة هشاشة دفاع مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي تُخطط للتعاقد مع مدافع بورنموث ناثان أكي، ليخلص بيب جوارديولا من صداع هشاشة خط الدفاع السماوي.

ويعيش "سكاي بلوز" أسوأ فتراته مع الفيلسوف الكاتالوني، بسبب التراجع الصادم على مستوى الأداء والنتائج، والذي أدى لاتساع الفارق مع المتصدر ليفربول لـ14 نقطة كاملة بعد انتهاء أول 16 جولة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني بطل البريميرليج في آخر عامين، من أزمة كبيرة على مستوى خط الدفاع، بعد تجاهل التعاقد مع بديل للقائد الأسطوري فينسنت كومباني، بالإضافة إلى الإصابة القاسية التي تعرض لها قلب الدفاع الأول إيمريك لابورت في أغسطس الماضي، ما تسبب في نقص عددي حاد في مركز قلب الدفاع.

من جانبها، أكدت شبكة "سكاي سبورتس" اهتمام مانشستر سيتي بالمدافع الهولندي البالغ من العمر 24 عامًا، باعتباره الخيار الأنسب لحل مشكلات جوارديولا الدفاعية في النصف الثاني من الموسم.

مع ذلك، لفت نفس المصدر إلى أن مهمة السيتي في ضم ناثان إلى ملعب "الاتحاد" لن تكون مفروشة بالورود، في ظل رغبة فرانك لامبارد في إعادة اللاعب إلى "ستامفورد بريدج"، خاصة بعد رفع عقوبة الحظر عن البلوز.

وأكد التقرير، أنه في حال تقدم تشيلسي بعرض لاستعادة مدافعه السابق، فلن يكون للسيتي أي فرصة أو مجال للتوقيع مع أكي، وذلك بموجب العقد المبرم بين النادي اللندني ونظيره الساحلي الجنوبي.

ويملك تشيلسي الأولوية لشراء عقد ناثان، وذلك مقابل دفع 40 مليون جنيه إسترليني، كما اتفق الطرفان عام 2017، حين تعاقد بورنموث مع اللاعب مقابل 20 مليون من نفس العملة.

وفي الختام، أوضحت الشبكة أن تشيلسي ومانشستر سيتي قد ينسحبان من الصفقة، إذا أعلن بورنموث أن الإصابة التي يعاني منها مدافعه من النوع المزعج، ما قد يُجبر جوارديولا على توجيه أنظاره لمدافع ليستر سيتي جوني إيفانز، الذي حاول ضمه قبل عامين دون جدوى، أو شريكه في دفاع الثعالب كاجلار سويونكو.