مانشستر سيتي يرفض رحيل جوندوان هذا الموسم ويعيد نظر في صفقة ماجوير

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مصر على محاولة تمديد تعاقد لاعبه الألماني إلكاي جوندوان ويعيد نظر في جدوى التوقيع مع هاري ماجوير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يصر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على تمديد تعاقده مع لاعبه الألماني صاحب الأصول التركية إلكاي جوندوان خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا رغم أن اللاعب كان قد طلب من الإدارة التوقف عن محاولات التجديد وإيقاف المفاوضات في وقت مبكر من الموسم الجاري، مما أوحى لهم بأنه يريد الرحيل.

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🇦🇪 منصور بن زايد - مانشستر سيتي

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🇪🇬 أستون فيلا - ناصيف ساويرس

🇦🇪 نيوكاسل - خالد بن زايد آل نهيان pic.twitter.com/fKz12xGqHf — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وينتهي تعاقد جوندوان مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه يستطيع الرحيل مجانًا بحلول يوليو 2020.

وترفض الإدارة أن تفرط في خدمات اللاعب بأي شكل هذا الصيف، حتى لو عنى ذلك أنه سيرحل عن صفوف النادي بشكل مجاني في نهاية الموسم.

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وأعادت الإدارة النظر أيضًا في صفقة ضم اللاعب هاري ماجوير من ليستر سيتي حيث يطلب الأخير مبلغ مالي قد يساوي تكاليف صفقة ضد ماتياس دي ليخت من أياكس.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد توصل لاتفاق مع اللاعب الشاب رودري من أتلتيكو مدريد لكن الأخير يقاتل بكل ما لديه من قوة من أجل الإبقاء عليه في صفوفه.