مانشستر سيتي يرغب تأجيل انضمام دينيس سواريز لأرسنال

لماذا يود مانشستر سيتي تأجيل انتقال دينيس سواريز لأرسنال؟

يسعى مانشستر سيتي الإنجليزي لتأجيل انضمام دينيس سواريز، لاعب برشلونة، إلى أرسنال في سوق الانتقالات الشتوية.

دينيس انضم لبرشلونة الرديف قادمًا من مانشستر سيتي في 2013 كما لعب لصالح إشبيلية وفياريال خلال هذه الفترة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن السيتزنز وضع بندًا في عقد دينيس يقضي دفع برشلونة 800 ألف يورو لهم مقابل كل 10 مباريات يلعبها.

وشارك دينيس في 69 لقاء مع الفريق الأول الكتالوني سجل فيها 8 أهداف وصنع 10 أخرى.

فابريجاس يترك قبعة الساحر ويودع جماهير تشيلسي 🧙‍♂️🎩🙁



(✍️🎨: @omarmomani ) pic.twitter.com/uVwZwOEUec — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

صاحب الـ 25 عامًا تواجد في قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي مساء اليوم، الأحد، في الجولة 18 من الليجا.

وفي حال شارك في مباراة اليوم يصل إلى 70 مباراة مع برشلونة ويضطر النادي الكتالوني لدفع دفعة جديدة لصالح مانشستر سيتي.

وكانت التقارير الصحفية تؤكد اقتراب سواريز من الرحيل عن برشلونة في يناير الجاري.

دينيس قد ينضم إلى صفوف أرسنال مع اقتراب آرون رامسي مغادرة الفريق.