مانشستر سيتي يرصد 250 مليون يورو لسوق الانتقالات، ونجم إنتر على رأس الأهداف

رقم مذهل من مانشستر سيتي لسوق الانتقالات الصيفية! وروميلو لوكاكو نجم إنتر على رأس الأهداف!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي مانشستر سيتي في الحصول على خدمات اللاعب روميلو لوكاكو نجم إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن النجم البلجيكي يعد على رأس أهداف مانشستر سيتي لسوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن بيب جوارديولا يريد ضم اللاعب بالاسم في مركز رأس الحربة ليكون بديل سيرخيو أجويرو الذي أوشك مشواره مع الفريق على الانتهاء.

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وكشفت التقارير أيضًا أن لوكاكو لا يعد الوحيد المرشح في مركز رأس الرحربة، ومن ضمن الأسماء المرشحة أيضًا داروين نونيز وإرلينج هالاند.

وذكرت كذلك أن الفريق يرصد مبلغًا ضخمًا من أجل دعم بقية المراكز في الفريق، وعلى رأسها قلب الدفاع الذي سيعاني من رحيل إريك جارسيا.

المبلغ الذي رصدته الإدارة هو250 مليون يورو، وسيتم تخصيصه لضم مهاجم ومدافع ولاعب في وسط الملعب.

جدير بالذكر أن إريك جارسيا كان قد أنهى اتفاقه مع برشلونة، كما ينتهي عقد أجويرو مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.