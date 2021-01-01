مانشستر سيتي يُخطط لجعل هالاند الأعلى أجراً في تاريخ البريميرليج

الجنون بلغ أقصاه في السعي للحصول على توقيع هالاند

يتقدّم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سباق التعاقد مع نجم بروسيا دورتموند الشاب النرويجي إيرلينج هالاند في مسعى لتعويض رحيل أسطورته سيرخيو أجويرو هذا الصيف بعد إنتهاء عقده.

ويُحاول السيتي بشتى الأساليب التفوق على منافسين شرسين جداً متمثّلين بكل من ريال مدريد - برشلونة - تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وكان نُقل عن بروسيا دورتموند في الإعلام الألماني مؤخراً أن السعر المطلوب للتخلّي عن هالاند قد يصل الى 180 مليون يورو، ليدخل بذلك اللاعب الشاب قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ الإنتقالات خلفاً لنيمار وكيليان مبابي ومتفوقاً على فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

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وفي هذا الصدد نقلت صحيفة الماركا الإسبانية أن إدارة مانشستر سيتي تنوي تخصيص راتب 700 ألف يورو أسبوعياً لهالاند بعقد ممتد على 5 مواسم، لتجعل منه اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ البريميرليج، أي بمجموع سيصل إلى 170 مليون يورو طوال مدة تواجده مع النادي الإنجليزي.

بذلك سيكون مانشستر سيتي تكلّف قيمة 350 مليون يورو في صفقة هالاند بين قيمة إنتقال وأجور.

على خُطى والده؟

نظراً لتاريخ هالاند العائلي مع مانشستر سيتي يبدو بيب جوارديولا الأوفر حظاً بتدريب هالاند الموسم المقبل، إذ سبق لوالد اللاعب ألفي إينج هالاند أن إرتدى قميص السيتي سابقاً قبل أن يتعرّض لإصابة في ديربي مانشستر أمام روي كين أنهت مسيرته الإحترافية.

يذكر أن هالاند نجح في تسجيل 33 هدفًا في 31 مباراة لعبها بقميص دورتموند بكل البطولات هذا الموسم.