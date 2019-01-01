مانشستر سيتي يحقق انتصاره رقم 400 في البريميرليج

رقم جديد لمانشستر سيتي في رحلته لصناعة تاريخه

واصل مانشستر سيتي تحقيقه للأرقام مع مدربه بيب جوارديولا وذلك من خلال رحلته لصناعة تاريخ للفريق وحاضر مشرق له كذلك.

ورفض مانشستر سيتي أن يرفع الراية البيضاء في منافسته على لقب الدوري الإنجليزي، وعاد وحقق انتصارًا على خصمه الكبير، تشيلسي ، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.وأضاف: "لقد واجهنا خصمًا كبيرًا قدم الكثير الرائعة من المباريات خلال الموسم

وبهذا الفوز حقق مانشستر سيتي الانتصار رقم 400 في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز، في رقم تحقق أغلبه في مباريات العصر الحديث ما بعد الاستثمار.

وكان مانشستر سيتي يحتاج لهذا الفوز من أجل الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين المتصدر ليفربول، خاصة بعدما خسر منه الأسبوع قبل الماضي بثلاثة أهداف لهدف واحد.

ويحتل مانشستر سيتي في الوقت الحالي المركز الثالث على سلم ترتيب البريميرليج بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي، و9 نقاط كاملة مع المتصدر ليفربول.

وفيما يبدو أن مانشستر سيتي قد حقق ما يريد من مباراة اليوم من أجل استعادة فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي سيكون الثالث على التوالي في حال نجح في الفوز به في النهاية.

محرز يمنح مانشستر سيتي انتصارًا غاليًا على تشيلسي

يذكر أن تشيلسي كان يحتل المركز الثالث قبل المباراة بينما كان يقبع مانشستر سيتي في المركز الرابع، وتبدلت هذه المراكز بفوز السيتي على البلوز في قمة الليلة.