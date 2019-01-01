مانشستر سيتي يحرم من خدمات نجميه في مواجهة الإياب أمام شالكة

مانشستر سيتي يفتقد أوتاميندي وفيرناندينيو في لقاء الإياب أمام شالكة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تعرض مانشستر سيتي لضربة موجعة بغياب جميه نيكولاس أوتاميندي وفيرناندينيو عن مباراة الإياب أمام نادي شالكة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي في الوقت الحالي ضيفًا على شالكة في مباراة الذهاب لدور الستة عشر من دوري الأبطال.

وتحصل كل من نيكولاس أوتاميندي وفيرناندينيو على بطاقة صفراء، وكان كلاهما قد حصل على بطاقة صفراء في دور المجموعات.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وسيعني ذلك أن كلاهما لن يستطيع المشاركة مع مانشستر سيتي في مواجهة الإياب بعد 3 أسابيع من الآن على ملعب الاتحاد.

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وأنهى مانشستر سيتي شوط المباراة الأول أمام شالكة متأخرًا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة تبدو صعبة على المدرب جوارديولا.