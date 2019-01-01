مانشستر سيتي يُثير ذعر جماهيره على مستقبل ليروي ساني

الجماهير تشعر بالقلق على مستقبل الجوهرة الألمانية

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أثيرت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام حساب مانشستر سيتي على موقع "تويتر"، بحذف التغريدة المرفقة بمقطع فيديو، للحظة وصول الألماني ليروي ساني لمقر النادي للمرة الأولى، بعد انتهاء عطلته الصيفية.

تقول صحيفة "مانشستر المسائية"، إن اليوم الجمعة كان مزدحمًا في ملعب "الاتحاد"، باكتمال عودة الأجانب الذين حصلوا على راحة أطول في الصيف، وكان في مقدمتهم البلجيكي دي بروين، وتبعه برناردو سيلفان إيلكاي جوندوجان وزينتيشنكو وآخرهم ليروي ساني.

وما أثار قلق مشجعي النادي، أن حساب النادي على "تويتر" قام بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بعودة الأجانب، بما فيهم لاعب شالكة السابق، ثم بعدها بدقائق قليلة، حُذف فيديو الشاب الألماني فقط، وهو ما فتح المجال للتكهن حول مستقبله الموسم المقبل.

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هل سيتفوق على MSN؟ pic.twitter.com/Hq3rDHK1VY — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وأشار التقرير إلى أن متابعي النادي في العالم الافتراضي، فسروا حذف التغريدة على أنها دلالة لاحتمال خروجه من حسابات الفيلسوف بيب جوارديولا هذا الصيف، لا سيما بعد العودة القوية للأبناء التي تربط مستقبله بالعودة إلى وطنه، لكن هذه المرة عبر بوابة بايرن ميونخ، ليحل محل فرانك ريبيري أو آريين روبين.

واقتبس المصدر مجموعة من ردود أفعال المشجعين وتعليقاتهم على حذف فيديو ساني، ما بين مندهشًا من السبب، وآخر يضع علامات استفهام، في محاولات بائسة لمعرفة سبب حذف التغريدة، في الوقت الذي لا تتوقف فيه الشائعات عن مستقبل صاحب الـ23 عامًا.

وسبق لبايرن ميونخ أن تقدم بعرض لشراء ليروي ساني، لكنه قوبل بالرفض، لضعف المقابل المادي -80 مليون يورو-، والآن هناك تقارير تُشير إلى احتمال عودة البايرن بعرض مُحسّن قيمته لن تقل عن 100 مليون يورو، بخلاف المتغيرات.