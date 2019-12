مانشستر سيتي يتوعد المشجع العنصري بعقوبة مدى الحياة

أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيانًا صحفيًا قبل قليل تحدث خلاله عن واقعة إلقاء بعض الأشياء على نجوم مانشستر يونايتد في مواجهة الفريقين اليوم.

جاء هذا عقب مباراة الفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإنجليزي وعبر الموقع الإلكتروني للنادي.

وكتب النادي في البيان: "مانشستر سيتي على وعي بمقطع الفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعية والذي يظهر قيام أحد المشجعين بإشارات عنصرية خلال الشوط الثاني من اللقاء أمام مانشستر يونايتد هذا المساء".

وأضاف: "النادي يعمل مع شرطة مانشستر الكبرى من أجل المساعدة في تحديد هوية هؤلاء الأفراد بالرد على كل الاستفسارات الممكنة".

