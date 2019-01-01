مانشستر سيتي يتوعد المشجع العنصري بعقوبة مدى الحياة

نادي مانشستر سيتي يصدر بيانًا صحفيًا يؤكد من خلاله رفض العنصرية والعنف في ملاعب كرة القدم بعد واقعة لقاء مانشستر يونايتد.

أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيانًا صحفيًا قبل قليل تحدث خلاله عن واقعة إلقاء بعض الأشياء على نجوم مانشستر يونايتد في مواجهة الفريقين اليوم.

جاء هذا عقب مباراة الفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإنجليزي وعبر الموقع الإلكتروني للنادي.

وكتب النادي في البيان: "مانشستر سيتي على وعي بمقطع الفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعية والذي يظهر قيام أحد المشجعين بإشارات عنصرية خلال الشوط الثاني من اللقاء أمام مانشستر يونايتد هذا المساء".

وأضاف: "النادي يعمل مع شرطة مانشستر الكبرى من أجل المساعدة في تحديد هوية هؤلاء الأفراد بالرد على كل الاستفسارات الممكنة".

Tonnes of things wrong with this clip, but for me the saddest is the Mum having to take her young son away from the game...



And before anyone suggests it, it’s not just Man City Fans... but Football should always be for everyone! pic.twitter.com/W1dd1rl4gd — Samantha Quek (@SamanthaQuek) December 7, 2019

وأكمل: "النادي أيضًا يعمل مع شرطة مانشستر الكبرى بشأن الواقعة التي شهدت إلقاء العديد من الأدوات داخل أرض الملعب".

وأنهى بيانه: "النادي يتعامل بسياسة صارمة لا تتسامح تجاه التمييز بكل أنواعه، أي شخص سيتم إثبات تورطه في مشكلة عنصرية سيتم منعه من المدرجات مدى الحياة".

جدير بالذكر أن نفس اللحظة التي شهدت إلقاء العديد من الأشياء داخل الملعب أظهرت عدد من جماهير مانشستر سيتي تقلد القردة في محاولة لإهانة نجوم مانشستر يونايتد.