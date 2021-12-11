الجدل التحكيمي العنوان في انتصار مانشستر سيتي الصعب على وولفرهامبتون

انتهت افتتاحية لقاءات السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي ووولفرهامبتون بنتيجة لحساب الجولة 16 من المسابقة.

ودخل بيب جوارديولا، مدرب سيتي، بتغييرات قليلة بتشكيلته، أبرزها الدفع بجابرييل جيسوس كمهاجم أساسي، وعدم الدفع برياض محرز منذ البداية.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد وولفز على تشكيله الأساسي الذي شهد مشاركة الثنائي رومان سايس وريان آيت نوري بالخط الخلفي.

ولم يشهد الشوط الأول فرصاً خطيرة للفريقين، وكانت اللقطة الأبرز في الدقيقة 30 عندما تعرض ثنائي وولفز روبن نيفيش وماكس كيلمان لتصادم على مستوى الرأس توقفت على إثره المباراة لعدة دقائق لعلاج اللاعبين.

الأجواء توترت بين الفريقين عقب سقوط سايس بعد ضربة غير مقصودة من رحيم ستيرلينج، ولكن الحكم أمر باستكمال اللعب، ثم طُرد راؤول خيمينيز بعد تلقيه إنذارين في أقل من دقيقة بسبب مخالفة على رودري، ثم عدم احترام المسافة القانونية لنفس المخالفة.

شهد الشوط الثاني ضغطاً كبيراً من سيتي بحثاً عن الهدف الأول، وضاعت أكثر من كرة محققة من أصحاب الأرض، وتواصل الجدل التحكيمي بعد أن احتكم جوناثان موس ركلة جزاء في الدقيقة 63 عقب لمسة يد على جواو موتينيو أكد الفيديو صحتها، وسجل منها ستيرلينج هدف فريقه الأول.

هدف النجم الإنجليزي هو رقم 100 له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصبح اللاعب رقم 32 في قائمة من سجلوا مئوية في المسابقة، وثامن أصغر من يفعل ذلك.

واستمرت محاولات سيتي الخطيرة بعد الهدف، أبرزها أضاعها جاك جريليش غير الموفق أمام المرمى الخالي، بالإضافة لعدة كرات خطرة تألق في إبعادها جوزيه سا حارس الضيوف.

وكاد كيلمان أن ينصب نفسه بطلاً في الدقائق الأخيرة، فتصدى لفرصة خطيرة لسيتي أظهرت الإعادات أن التصدي بيده، ثم أضاع كرتين خطيرتين بالرأس لمعادلة النتيجة تصدى لهما إيدرسون.

وعزز الانتصار صدارة سيتي للترتيب، فبلغ نقطته الثامنة والثلاثين، بينما توقف الضيوف عند النقطة 21 بالترتيب الثامن بعد مرور 16 جولة، بانتظار بقية المباريات.