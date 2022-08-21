مانشستر سيتي ونيوكاسل .. كرة القدم التي نحب أن نشاهدها

مواجهة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي كانت مليئة بالإثارة والحماس من الجانبين.

في لقاء شهد ربما كل شيء ممكن في كرة القدم، تمكن مانشستر سيتي من تجنب الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد، بعد تعادل الفريقين بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" لحساب الجولة الثالثة من موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي افتتح التسجيل بعد مرور خمس دقائق فقط من صافرة البداية عن طريق الألماني إلكاي جوندوان، لكن رد نيوكاسل يونايتد جاء في الدقيقة 24 بعد عدل ميجيل ألميرون النتيجة، وفي الدقيقة 39 أضاف كالوم ويلسون الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني عزز كيران تريبيير النتيجة لصالح نيوكاسل بالهدف الثالث في الدقيقة 54 من ركلة حرة مباشرة، فيما قلص النرويجي إرلينج هالاند النتيجة في الدقيقة 61، قبل أن ينجح البرتغالي برناردو سيلفا في تعديل النتيجة في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى النقطة الخامسة في المركز السادس.

كرة القدم كما نحب مشاهدتها!

مواجهة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي حملت معها إثارة لم تكن متوقعة، بالنظر إلى أن فريق المدرب بيب جوارديولا كان المرشح الأوفر حظًا لتحقيق الفوز.

وبالنظر إلى البداية المثالية لمانشستر سيتي في اللقاء، فإن الأمور كانت تسير في ذلك الاتجاه بالفعل، لولا القوة الذهنية التي امتلكها لاعبو نيوكاسل يونايتد للعودة سريعًا في اللقاء.

وبفضل تحركات الفرنسي آلان سان ماكسيمين، وقدرات كالوم ويلسون، وقوة خط الوسط بقيادة البرازيلي برونو جيمارايش، فقد أظهر نيوكاسل بالفعل القوة اللازمة من أجل العودة.

وقبل هدف التعادل، أضاع نيوكاسل يونايتد أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، بفضل تألق البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، الذي دافع عن مرماه ببسالة منقطعة النظير، لكن جهوده لم تكن كافية لتجنب الكارثة.

المباراة حفلت بالعديد من اللقطات المثيرة للاهتمام تكتيكيًا، بداية من قدرات نيوكاسل يونايتد على الضغط في نصف ملعب مانشستر سيتي، وسرعة استعادة الاستحواذ في أكثر من مناسبة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قراءة بيب جوارديولا للقاء وتغييراته المناسبة لسير المباراة كانت حاسمة في العودة بنقطة التعادل إلى ملعب "الاتحاد".

الإثارة والأهداف والتدخلات القوية والفرص الضائعة وبراعة حارسي المرمى، أمور أكدت أننا أمام مباراة لا تتكرر كثيرًا، وهي بالفعل المباراة الأفضل حتى الآن في موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل على الطريق الصحيح!

نيوكاسل يونايتد أظهر العديد من ملامح التطور مع بداية الموسم الحالي المثالية في الدوري الإنجليزي حتى الآن، مع تحقيق فوز وتعادلين، وهو الأمر الجيد بالنظر إلى بداية الفريق في موسم 2021-22.

أفكار إيدي هاو بدأت تتبلور على الرغم من عدم الدخول بقوة في سوق الانتقالات، والتغيير الطفيف والمدروس على قائمة الفريق.

تعاقدات نيوكاسل يونايتد في صيف 2022 اقتصرت على تحصين حراسة المرمى بالتعاقد مع نيك بوب، ودعم الدفاع بالثنائي سفين بوتمان ومات تارجت، وهي الصفقات التي كلفت الفريق 66 مليون يورو فقط.

ويبدو أن إدارة نيوكاسل يونايتد تعي بالفعل أنها أصبحت مطمعًا للأندية الأخرى منذ استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الفريق في الموسم الماضي.

ولذلك، فإن نيوكاسل يعمل على أهدافه بهدوء شديد، ولا ينفق الكثير من المال حاليًا، من أجل التقدم بثبات وبطء نحو أن يصبح الفريق واحدًا من الأرقام الصعبة في كرة القدم الإنجليزية.

ويبدو أن إدارة نيوكاسل تراهن بالفعل على قدرات إيدي هاو التكتيكية من أجل تحسين وضع الفريق، وستجلب له اللاعبين الذين يريدهم من أجل تنفيذ أفكاره على أرض الملعب.

نيوكاسل يونايتد على الطريق الصحيح بالفعل، ومشروع الإدارة السعودية مع إيدي هاو يبدو مثمرًا حتى الآن، وربما نرى "الماكبايث" بطلًا للدوري الإنجليزي قريبًا جدًا إذا ما استمر الإيمان بقدرات المدرب الشاب.