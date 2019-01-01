مانشستر سيتي: نعرف ريال مدريد جيدًا ونسعى لتجاوزهم لنكون الأفضل

تيكسي بيجيريستاين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي يؤكد تطلعه لمواجهة فريقه أمام ريال مدريد.

أكد تيكسي بيجيريستاين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على تطلعه للمباراة المنتظرة بين فريقه وريال مدريد الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيجيريستاين وأكد خلالها أن مانشستر سيتي سيكون عليه الفوز أمام ريال مدريد لو أراد أن يكون ضمن الأفضل في العالم.

وقال تيكسي بيجيريستاين: "هي مباراة صعبة بكل تأكيد، لو أردنا أن نكون الأفضل يجب علينا أن نحقق الفوز في تلك المواجهة أمام ريال مدريد".

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وأضاف: "من الممتع دومًا أن نلعب أمام ريال مدريد لذلك نحن سعداء بتلك القرعة، نحن نعرفهم بشكل جيد كما يعرفونا هم تمامًا".

وكانت قرعة دور الـ ١٦ من دوري أبطال أوروبا قد أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية وأسفرت عن العديد من المواجهات القوية.

وسيواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو في الـ ٢٦ من فبراير المقبل في لقاء الذهاب من دور الـ ١٦ على أن تقام العودة في إنجلترا بالـ ١٧ من مارس.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحمل ثلاثة من آخر أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بينما مانشستر سيتي هو بطل الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.