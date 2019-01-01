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مانشستر سيتي مهدد بالابتعاد عن المشاركات الأوروبية

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Getty Images
تعرف على العقوبات التي تهدد مانشستر سيتي حال ثبتت صحة اتهام الفريق بانتهاك قانون اللعب النظيف

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد مدير لجنة التحقيقات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إيف ليتريم، إمكانية تعرض مانشستر سيتي لعقوبات ضخمة حال ثبت مخالفته قانون اللعب المالي النظيف.

مانشستر سيتي تحت طاولة التحقيقات من الاتحاد الأوروبي على خلفية اتهامه بانتهاك قوانين تتعلق باللعب المالي النظيف.

وقال ليتريم في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز" البريطانية: "هناك بعض الأخبار التي تشير لوجود أكثر من مخالفة للقوانين من جانب مانشستر سيتي".

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وتابع: "لو ثبتت هذه الأمور فإن مانشستر سيتي سوف يتعرض لأقصى عقوبة ممكنة".

وأوضحت الصحيفة أنّ هذه العقوبة قد تكون الحرمان من المشاركة في البطولات القارية لفترة محددة.

وكانت التقارير الصحفية كشفت عن تلقي السيتزنز 60 مليون إسترليني في 2015 والتي جاءت عن طريق الشركة المالية للنادي وليس من الراعي.

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