جوارديولا: تعلمنا الدرس ولم نضمن التأهل

المدرب الإسباني سعيد بالفوز ولكنه يشعر بالحذر من سيناريو باريس

أعرب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته بانتصار فريقه على مانشستر يونايتد بالديربي، والتغلب عليه 3/1 في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب".

سيتي عانى من هزيمة صادمة على ملعبه في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2/1، ليرد بأرض الشياطين الحمر ويقترب من الحصول على أول بطولة له هذا الموسم.

أهداف سيتي جاءت عن طريق برناردو سيلفا ورياض محرز وأندرياس بيريرا في مرماه، بينما أحرز ماركوس راشفورد هدف يونايتد الوحيد.

وقال بيب بعد المباراة:"تعلمنا من درس المباراة السابقة، وقتها لم نتمكن من التحكم في الأمور بعد فقدان الكرة وهذا ما عالجناه الليلة".

وأضاف:"فقدنا الكرة في مكان خطير بهدفهم، لذلك لا يجب علينا نسيان حجم الفريق الذي نواجهه، ولكن نشعر بالرضا الشديد تجاه الأداء والنتيجة على أولد ترافورد".

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وعن تأهل فريقه:"الأمور لاتزال قائمة وهناك مباراة أخرى، علينا الانتظار لما سيحدث، بكل تأكيد هم يستطيعون العودة مثلما فعلوا أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي، قميصهم يحمل الكثير من التاريخ والتراث".

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، ستقام في 29 يناير الجاري على ملعب الإتحاد، وتتبقى مواجهة أخرى في الدوري يوم 7 مارس القادم بملعب مانشستر يونايتد.