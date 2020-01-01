أليجري يعود للتدريب من بوابة مانشستر

المدرب الإيطالي يحاول تعلم اللغة الإنجليزية

يطمح ماسيميليانو أليجري المدرب السابق ليوفنتوس، للعودة للتدريب مرة أخرى من بوابة مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي خلال الصيف القادم.

أليجري رحل عن يوفنتوس بعد نهاية الموسم الماضي بسبب خلاف مع إدارة النادي، ورفض القيام بتولي أي فريق آخر رغم تلقيه العديد من العروض.

صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أكدت أن رفض فكرة العودة خلال هذا الموسم، تأتي لإصراره على خوض تجربة التدريب بالدوري الإنجليزي.

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ويأتي ذلك بعدما قضى الإيطالي الأشهر الماضية، في تعلم اللغة الإنجليزية، ليصبح مستعداً للتأقلم على الحياة في إنجلترا وأجواء البريميرليج بالتحديد والتواصل مع اللاعبين.

بوابة تشيلسي تبدو مغلقة أمام أليجري لاستقرار البلوز مع فرانك لامبارد، وكذلك أرسنال بمشروعه طويل الأجل مع الإسباني ميكيل أرتيتا، وتوتنهام أيضاً مع البرتغالي جوزيه مورينيو.

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ويتبقى أمام مدرب ميلان ويوفي السابق، مانشستر يونايتد الذي يعيش حالة من اهتزاز النتائج مع النرويجي أولي جونار سولشاير، حيث من المتوقع رحيله بحالة عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

مانشستر سيتي يبدو كوجهة منطقية لأليجري، لتخبط النتائج مع الإسباني بيب جوارديولا، والأنباء المتزايدة حول رحيله عن النادي الإنجليزي.