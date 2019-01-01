شيلويل بعد حادثة سترلينج وجوميز: التسريبات أصبحت عادية بالكرة الحديثة

واقعة جديدة تثير الجدل في الأوساط الإنجليزية

اعترف بن شيلويل ظهير ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا، أن خروج التسريبات أصبح أمراً طبيعياً في كرة القدم الحديثة.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت حدوث شجاراً من ثنائي الأسود الثلاثة رحيم سترلينج وجو جوميز، خلال تواجدهما بمعسكر المنتخب الإنجليزي.

الواقعة تأتي كنتيجة لوجود مشادة بين الثنائي خلال مباراة مانشستر سيتي وليفربول بالبريميرليج الأحد الماضي.

شيلويل قال عن هذه الواقعة:"نحن مجموعة متماسكة جداً ولكن هناك العديد من العاملين في فندق المعسكر حول الفريق، لذلك من الطبيعي خروج هذه الأنباء".

وأضاف:"الأمر لا يحدث مع منتخب إنجلترا فقط ولكن مع جميع الفرق حول العالم، أهم شيء هو تواجد الثقة والحفاظ عليها".

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ويأتي حديث شيلويل ليتوافق مع ما قاله جاريث ساوثجيت مدرب الفريق، حول تمنيه بالحفاظ على تفاصيل الحادثة خلف الأبواب المغلقة.

يذكر أن ساوثجيت قرر استبعاد سترلينج من مواجهة إنجلترا مع الجبل الأسود بعد غد الخميس بتصفيات يورو 2020 بعد شجاره مع جوميز.