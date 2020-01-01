أجويرو لاعب الشهر في البريميرليج برقم قياسي جديد

شهر الأرقام القياسية للمهاجم الأرجنتيني

نجح سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، في تتويج تألقه على مدار شهر يناير الماضي، ليحصد جائزة الأفضل في البريميرليج.

أجويرو تألق بشكل لافت مع سيتي في يناير، حيث سجل ثلاثة أهداف هاتريك في شباك أستون فيلا، وهدفين بكريستال بالاس، وهدف آخر أمام شيفيليد يونايتد.

ونجح أجويرو في تخطي رقم أسطورة أرسنال تييري هنري بهدفه رقم 174 في البريميرليج، ليكون أكثر اللاعبين الأجانب إحرازاً للأهداف بالبطولة.

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ولم تتوقف إنجازات الأرجنتيني عند هذا الحد، بل يعد أيضاً هو اللاعب الأكثر حصولاً على جائزة الأفضل في الشهر بتاريخ المسابقة.

وحصل مهاجم سيتي على الأفضل في الشهر بكل من أكتوبر 2013، نوفمبر 2014، يناير 2016، إبريل 2016، يناير 2018، فبراير 2019 وأخيراً يناير 2020 بمجموع 7 مرات.

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ويظل صاحب الـ31 سنة محافظاً على مستواه هذا الموسم، رغم الحالة السيئة لمانشستر سيتي، حيث سجل 21 هدفاً وصنع 3 بجميع البطولات، حيث زار الشباك 16 مرة في البريميرليج.