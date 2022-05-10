"مانشستر سيتي لا يملك إلا الأموال وجوارديولا لا يحب أصحاب الشخصية"

انتقد الفرنسي باتريس إيفرا، ظهير أيسر مانشستر يونايتد السابق، مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، قائلًا إن الإسباني "لا يفضل أن يكون أي من لاعبيه ذا شخصية".

وقال إيفرا في تصريحاته بـ"برايم فيديو": "مانشستر سيتي يريد قادة، ولكن جوارديولا لا يريد، لا يريد أحدًا ذا شخصية، إنه القائد، ولذلك حينما يكونون في أي مشكلة لا يريدون التخلص منها، ليس لديهم من يفعل ذلك على الميدان".

وأضاف: "إنه يختار فرقًا تساعده على إنماء هذه الروح، إنه لا يستطيع أن يدرب لاعبين ذوي شخصية، لقد فعل ذلك من قبل في برشلونة، بنى فريقه كي يتحكم في كل شيء، حينما كانت الأشياء تسير على غير ما يرام، كان هو يقرر بنفسه".

الفرق بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

وأكد إيفرا أن مانشستر سيتي يذكره بباريس سان جيرمان، وأن هذا النوع من الأندية "يتركز فقط على الأموال".

وقال إن الفارق بين تلك الأندية وريال مدريد هو أن الأخير "لديه أموال، ولكن لديه قصة خلف تلك الأموال، مانشستر سيتي لا يملك إلا الأموال، واللاعبون يذهبون إلى هناك فقط من أجل ذلك، بعد ذلك يفكرون في الألقاب بالتأكيد، ولكن اللاعب يذهب إلى مانشستر سيتي لأنه يعرض عليه أموالًا أكبر".

الجدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي عقب التقارير المؤكدة عن اقتراب إعلان ضم إرلينج هالاند رسميًا إلى مانشستر سيتي، وبعد أيام من خروج السيتيزنس المدوي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

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