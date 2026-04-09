مانشستر سيتي، كل المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يبث مباريات "السكاي بلوز" مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

يظل مانشستر سيتي عاماً بعد عام أحد أعمدة كرة القدم الدولية. لكن من يرغب في متابعة مباريات «السكاي بلوز» بالكامل، لن يكفيه استخدام خدمة بث واحدة فقط. فحسب المسابقة، تختلف حزم حقوق البث – وبالتالي تختلف الجهات المزودة أيضاً.

يمكنكم الاطلاع على القنوات ذات الصلة بمانشستر سيتي في النظرة العامة أدناه.

مانشستر سيتي، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يعرض/يبث مباريات "السكاي بلوز" مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

Getty Images

مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، درع المجتمع، كأس كاراباو: البث التلفزيوني والبث المباشر

لا تزال حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا مملوكة لشبكة Sky. تعرض قناة التلفزيون المدفوع جميع المباريات مباشرة، إما كمباراة فردية أو في بث مشترك. يمكنكم أيضًا متابعة مباريات مانشستر سيتي عبر البث المباشر عبر WOW أو تطبيق Sky Go.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت Sky اعتبارًا من موسم 2025/26 على حقوق بث الدوريالإنجليزي لكرة القدم (EFL)وكأسكاراباو. وبالتالي، ستبث Sky أيضًا مباريات مانشستر سيتي المحتملة في كأس الرابطة والمباريات ضد الفرق من الدرجات الأدنى مباشرةً.

يمكن مشاهدة كأس الاتحاد الإنجليزي العريق وكأس درعالاتحاد الإنجليزي حصريًا في ألمانيا على DAZN. حصلت خدمة البث المباشر على الحقوق لعدة سنوات وستبث جميع المباريات ذات الصلة مباشرة.

Getty Images

في دوري أبطال أوروبا، يتم بث المباريات عبر عدة منصات. يُبث معظم مباريات مانشستر سيتي مباشرةً على DAZN. ومع ذلك، تُعرض مباراة قمة واحدة يوم الثلاثاء من كل جولة حصريًّا على Amazon Prime Video.

كما سيحدث تغيير كبير اعتبارًا من موسم 2027/28: ستدخل خدمة البث الجديدة Paramount+ في بث دوري أبطال أوروبا وستتولى معظم الحقوق. تجدون هنا جميع التفاصيل حول حزمة الحقوق الجديدة.

إذا وصل مانشستر سيتي إلى النهائي، فسيتم بثه – كالعادة – على التلفزيون المجاني. في هذه الحالة، ستكون قناة ZDF هي الوجهة الأولى.

دليل التلفزيون لمانشستر سيتي: نبذة عن النادي