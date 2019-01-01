إيدرسون: المنافسة لن تفسد علاقتي بأصدقائي في ليفربول

كيف يتعامل حارس مانشستر سيتي مع الثلاثي البرازيلي بصفوف الريدز؟

أكد إيدرسون حارس مانشستر سيتي، أن منافسه فريقه مع ليفربول على الدوري الإنجليزي، لن تؤثر على علاقته بأصدقائه بصفوف الريدز.

الحارس البرازيلي يمتلك بعض الأصدقاء في ليفربول من أبناء بلاده، وهم الثلاثي روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر وفابينيو.

منافسة الريدز مع سيتي انعكست على المنتخب الإنجليزي، بعد الشجار الذي وقع بين جو جوميز ورحيم سترلينج بمعسكر الفريق، وهو ما لا يتوقع إيدرسون تكراره معه.

وقال الحارس البرازيلي لشبكة "سكاي سبورتس":"تربطني علاقة جيدة جداً بأليسون وكذلك مع فيرمينو وفابينيو، نجتمع معاً في الإجازات لقضاء المزيد من الوقت وتنظيم حفلات الشواء".

وأضاف:"الأمر ليس سهلاً نظراً لعدد المباريات والتدريبات التي نقوم بها بحصولنا جميعاً على أجازة في نفس اليوم، ولكن لا توجد أي عداوة بيننا، الخصومة على أرض الملعب فقط".

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وأما عن المنافسة مع الريدز على اللقب:"نعلم أن الفارق ليس صغيراً ولكن سنحاول مواصلة العمل بطريقنا وبذل أفضل ما لدينا في كل مباراة، المنافسة صعبة لأن ليفربول يقدم موسم عظيم ولكن كل شيء وارد في كرة القدم".

ويستعد مانشستر سيتي لمحاولة تقليص الفارق مع ليفربول عندما يلعب مع ولفرهامبتون خلال فترة البوكسينج داي، بينما يحل الريدز ضيوفاً على ليستر سيتي.

ويأتي ليفربول بالمركز الأول بجدول البريميرليج بـ49 نقطة، يليه ليستر 39 نقطة بالمركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.