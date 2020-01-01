اجتماع أزمة بين إدارة ولاعبي مانشستر سيتي

ما هي مصير نجوم سيتي؟

تحدثت تقارير في الإعلام الإنجليزي عن اجتماع بين إدارة مانشستر سيتي ولاعبي الفريق لمناقشة التغيرات المحتملة بعد عقوبة الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا.

سيتي عوقب بالاستبعاد لعامين من المنافسات القارية وغرامة مالية 30 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب خرقه لقواعد اللعب النظيف.

وبحسب "تيليجراف"، فإدارة سيتي ممثلة في فيران توريس، المدير التنفيذي، عقد اجتماعاً عبر تطبيق "واتساب" مع لاعبي فريقه مباشرة بعد الإعلان عن العقوبة.

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التقرير أوضح أن صباح السبت شهد الاجتماع الحقيقي بين الطرفين، وفيه تم شرح ملابسات الوضع الحالي، وكيف يمكن أن ينعكس على اللاعبين بالفترة المقبلة.

وتشير بعض التقارير في إنجلترا أن سيتي حتى لو نجح في تخفيض العقوبة بعد الاستئناف، فأنه سيكون مطالباً بتعديلات مالية كبيرة نظراً لاعتباره مخالفاً بميزانيته الحالية لقوانين الاتحاد الأوروبي.

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وشرحت تلك التقارير أن سيتي سيكون مطالباً بتعديلات على ميزانيته وتقليل خسائره، وقد يتم الأمر عبر تقليص الرواتب أو بيع اللاعبين بعد نهاية الموسم الجاري.

ولم ينف مانشستر سيتي في بيانه عقب الإعلان عن العقوبة على التهم الموجهة إليه، ولكن ركز على ما اعتبره انتهاكاً لسريته، وسرقة لتقارير خاصة في التحقيقات التي قادت للحكم.