مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل المباراة

مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 15:00 ملعب الاتحاد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في 14 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب إفريقيا).

قمة أوروبية كبرى في مانشستر

يعود مانشستر سيتي إلى ملعب الاتحاد لاستضافة باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا 2026/27. وبعد أداء محلي قوي في عطلة نهاية الأسبوع، يسعى فريق إنزو ماريسكا إلى استغلال أفضلية الأرض وفرض نفسه مبكرًا في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا. أما باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي، فتنتظره في رحلته إلى شمال غرب إنجلترا مواجهة صعبة تختبر انضباطه التكتيكي أمام أحد أبرز المرشحين في البطولة.

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ثلاثية مانشستر سيتي تحسم مواجهة ليفربول في أنفيلد

يدخل مانشستر سيتي مباراة مساء الأربعاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا خارج أرضه على ليفربول بنتيجة 3-0 في أنفيلد يوم 11 أكتوبر، إثر أداء مميز. وبعد شوط أول انتهى دون أهداف، افتتح إيرلينج هالاند التسجيل في الدقيقة 65، قبل أن يحسم جيريمي دوكو (68) وريان شرقي (78) الفوز الكبير في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين في الشوط الثاني. وبفضل التفاهم الهجومي بين ريان شرقي وأنطوان سيمينيو وإنزو فرنانديز، يخوض سيتي المواجهة الأوروبية بقوة هجومية لافتة.

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انتفاضة باريس سان جيرمان في الشوط الثاني تمنحه نقاط مواجهة لو مان

يسافر باريس سان جيرمان إلى مانشستر بعد فوزه على أرضه بنتيجة 3-1 على لو مان في الدوري الفرنسي يوم 10 أكتوبر. وبعد أن افتتح لوكاس بيرالدو التسجيل من ركلة جزاء، أضاف البديل خفيتشا كفاراتسخيليا ولاعب الوسط ماجنيس أكليوش هدفين في الشوط الثاني ليضمنا النقاط الثلاث. وبفضل تحكم جواو نيفيز وفيتينيا في وسط الملعب، إلى جانب خطورة فيران توريس وخفيتشا كفاراتسخيليا على الأطراف، يمتلك باريس سان جيرمان قدرة هجومية كبيرة في التحولات لاختبار دفاع سيتي.

مواجهة على ملعب الاتحاد

على الصعيد التكتيكي، تشهد مواجهة الأربعاء صراعًا من الطراز الرفيع بين نهج إنزو ماريسكا وضغط لويس إنريكي عالي الوتيرة. سيسعى مانشستر سيتي إلى التحكم في إيقاع اللعب بوسط الملعب عبر إنزو فرنانديز وإليوت أندرسون، مع إتاحة الفرصة لريان شرقي وجيريمي دوكو لتمويل إيرلينج هالاند بالكرات. في المقابل، سيعتمد باريس سان جيرمان على التماسك الدفاعي لإيليا زابارني ولوكاس هيرنانديز لامتصاص الضغط وشن هجمات مرتدة سريعة عبر أشرف حكيمي وخفيتشا كفاراتسخيليا. ومع أهمية النقاط في مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، تعد مواجهة الأربعاء بإثارة أوروبية رفيعة المستوى منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

يترقب إنزو ماريسكا حالة إيرلينج هالاند البدنية بعدما استُبدل المهاجم خلال مباراة النرويج أمام البرتغال في دوري الأمم، ومن المتوقع صدور تحديثات بشأن جاهزيته مع اقتراب انطلاق المباراة. ولم تتأكد في هذه المرحلة أي معلومات أخرى عن إصابات أو إيقافات في صفوف سيتي، وستُضاف التشكيلة الأساسية المتوقعة عند توفرها.

أما في باريس سان جيرمان، فلم يؤكد لويس إنريكي تشكيلته أو يشر إلى أي غيابات محددة. وستُحدّث أخبار الفريق الضيف كاملةً مع توفر المعلومات قبل المباراة.

المستوى الأخير

فاز مانشستر سيتي بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها، محققًا انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو ودوري أبطال أوروبا. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز 5-3 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجل خمسة أهداف في مرمى نورويتش سيتي بكأس كاراباو. وسجل سيتي 13 هدفًا واستقبل أربعة أهداف في تلك المباريات الخمس، التي تضمنت الفوز 2-0 على بورتو في دوري أبطال أوروبا.

حقق باريس سان جيرمان ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت نتيجته الأحدث الفوز 6-1 على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر قبلها مباشرةً على أرضه 1-2 أمام موناكو في الدوري الفرنسي. وسجل فريق لويس إنريكي 12 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، التي شهدت أيضًا تعادله 2-2 مع ليل.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في يناير 2025، حين فاز باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي 4-2 في باريس ضمن دوري أبطال أوروبا. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز سيتي ثلاث مرات مقابل انتصارين لباريس سان جيرمان، وأقيمت المباريات الخمس جميعها في دوري أبطال أوروبا. وشهدت تلك المباريات تسجيل 19 هدفًا إجمالًا.