سيلفا: تأثير جوارديولا يجعله من الأفضل في التاريخ

الأمر لا يعتمد فقط على النتائج

حرص برناردو سيلفا جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على الإشادة بمدربه الإسباني بيب جوارديولا، ليصفه بواحد من ضمن الأفضل في العالم بل على مدار التاريخ.

جوارديولا قاد سيتي لتحقيق لقبين دوري إنجليزي، 3 بطولات كأس رابطة المحترفين، ولقب كأس اتحاد إنجليزي وبطولتين لكأس الدرع الخيرية منذ وصوله في 2016.

سيلفا قال عن صاحب الـ49 سنة:"هو أحد أفضل المدربين في تاريخ اللعبة، ومن العظيم جداً تواجده معنا، يمكنك رؤية ذلك جيداً من النتائج التي حققها وبطولاته في آخر 3 مواسم منذ وصوله".

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وأضاف:"أعرف زملائي جيداً وأدرك التأثير الكبير الذي قام به في مانشستر سيتي، الأمر لا يتعلق فقط بالفوز، بل الطريقة التي نلعب بها كرة القدم وإمتاع الجماهير باللعب الهجومي وصناعة الفرص".

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وواصل اللاعب البرتغالي مدحه في أسلوب المدرب الإسباني، وتحقيقه للإنجاز التاريخي باقتناص لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2017/2018 بعد تحقيق 100 نقطة على مدار البطولة.

جدير بالذكر أن عقد جوارديولا مع سيتي ممتد حتى نهاية موسم 2020/2021، وارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن الفريق والعودة لتدريب برشلونة أو الانتقال ليوفنتوس.