سيلفا سعيد بعودة المصابين وجدول السيتي المزدحم

اللاعب البرتغالي يرى هذا ميزة لفريقه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بيرناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي سعادته بعودة اللاعبين المصابين واكتمال الفريق، موضحًا أن هذا يدفعهم للإصرار على المضي قدمًا في جميع البطولات.

ومازال السيتي يُنافس على الجبهات الأربعة، إذ يُطارد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي وبات على بُعد 4 نقاط، ووصل عمليًا لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية منتظرًا الفائز من تشيلسي وتوتنهام، ويستعد لمواجهة بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي وشالكه في دوري أبطال أوروبا.

ويرى اللاعب البرتغالي أن عودة المصابين أمثال كيفن دي بروينه وبنجامين ميندي للفريق تمنحه دفعة معنوية هائلة وتزيد من حظوظه، خاصة مع أزمة الإصابات التي يُعاني منها حاليًا ليفربول وتوتنهام.

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إذ قال "يبدو أننا سنمتلك الفريق بالكامل جاهزًا للعب وهذا مهم لنا لأننا بحاجة لجميع اللاعبين. من الجيد أن الجميع قد عاد أخيرًا، إذ تعرضنا للعديد من الإصابات هذا الموسم ولم نتمكن أبدًا من اللعب بفريق كامل دون إصابات، لذا يبدو هذا رائعًا، وسنحاول الآن المضي قدمًا في جميع البطولات التي ننافس عليها".

وعن ازدحام جدول مباريات الفريق، قال سيلفا "أعتقد أنه من الجيد لنا أننا باقون في جميع البطولات، هذا ما نحاول فعله وما تحاول الفرق الكبرى فعله أيضًا".

"سنحاول التقدم في جميع البطولات، لدينا فريق جيد وسنحاول فعل هذا رغم إدراكنا أنه ليس سهلًا، فنحن نلعب في 4 بطولات وضد منافسين جيدين، لكن حين تلعب لفريق مثل مان سيتي ستعتاد لعب مباريات كثيرة في مستوً عالٍ، لذا نحن معتادون على الأمر".