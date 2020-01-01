ستيرلينج: نسعى لتحقيق دوري الأبطال وكأس الاتحاد

رسالة قوية لمانشستر سيتي بعد اكتساح ليفربول

كشف رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي، عن طموحه في ظهور فريقه بمباراتين نهائيتين خلال الموسم الحالي بعد خسارة الدوري الإنجليزي.

سيتي خسر لقب البريميرليج لصالح منافسه ليفربول بعد عودة النشاط الرياضي، لكنه يمتلك فرصة تحقيق بطولة محلية أخرى، باللعب في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد آرسنال هذا الشهر.

بطولة أخرى يطمح سيتي لتحقيقها هذا الموسم، وهي دوري أبطال أوروبا، عندما يلعب الفريق أمام ريال مدريد في أغسطس القادم، بإياب دور الـ16 بعد الفوز في الذهاب بهدفين مقابل هدف.

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وفي هذا السياق قال ستيرلينج:"نتمنى أن نظهر في نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الاتحاد هذا الموسم بعد ضياع حلم البريميرليج".

وأضاف:"الآن سنفعل كل ما لدينا في دوري الأبطال وكأس الاتحاد، الأمور كانت صعبة جداً علينا برؤية ليفربول يحسم لقب الدوري، لكنهم قدموا مستوى مميزًا هذا الموسم".

وأما عن إسقاط ليفربول برباعية نظيفة:"كانت مباراة من طراز خاص، فرصة قمنا باستغلالها لإنهاء الأمور بأفضل صورة ممكنة، سنحاول الفوز بكل المباريات القادمة في الدوري لتحقيق النهاية التي تليق بهذا النادي والفريق الذي يتغير وينضج بشكل واضح".

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يذكر أن ستيرلينج صاحب الـ25 سنة، نجح في هز الشباك 23 مرة وصنع 9 أهداف بقميص مانشستر سيتي في كل البطولات هذا الموسم.