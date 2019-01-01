سترلينج يتحسر على عدم تسجيل سوبر هاتريك في أتالانتا

الجناح الإنجليزي كان رجل المباراة الأول ضد الفريق الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يرى رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي، أنه كان بإمكانه تسجيل سوبر هاتريك، في فوز فريقه على أتالانتا 5/1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أتالانتا أحرج سيتي بالتقدم بركلة جزاء، قبل أن يعود الفريق الإنجليزي بخماسية أحرز منها سترلينج ثلاثية بالإضافة لهدفين لصالح زميله سيرجيو أجويرو.

وقال سترلينج عقب الفوز العريض:"كان من الصعب علينا إيجاد المساحات بالبداية، بسبب الرقابة اللصيقة رجل لرجل".

وأضاف:"كان يمكنني تسجيل هدف شخصي رابع، محرز منحني هدية على طبق من ذهب ولكن لم استطع إنهائها".

وأما زميله جون ستونز:"لعبنا أمام خصماً صعباً، قمنا بدراستهم وعلمنا نقاط قوتهم خاصة من الناحية البدنية".

وتابع:"نجحنا في التسجيل بتوقيت رائع جداً وبعدها وجدنا طريقنا نحو الفوز".

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وأما عن لعب الثنائي رودري وفيرناندينيو بخط الوسط:"هما لاعبان على أعلى مستوى، ولكنهما يحتاجان للمزيد من الوقت للتعود على هذا المركز".

يذكر أن النتيجة ترفع رصيد سيتي إلى 9 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثالثة، ثم دينامو زغرب 4 شاختار دونيستيك 4 وأتالانتا بلا نقاط.