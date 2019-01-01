جيسوس: أحتاج للتسجيل في ظل غياب أجويرو

ثنائية للمهاجم البرازيلي تساهم في انتصار ثمين لمانشستر سيتي

أكد جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي ، أنه يدرك جيداً حاجته للتسجيل، خلال مشاركته كأساسي بسبب غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو عن صفوف الفريق.

البرازيلي شارك كأساسي مع سيتي خلال مواجهة بيرنلي مساء الثلاثاء، وقاده لانتصار ثمين على أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 4/1، بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي .

رباعية سيتي أحرز منها جيسوس هدفين، وهدف آخر لكل من رودري والجزائري رياض محرز، ليتخطى الفريق عقبة صعبة بمشواره في المنافسة.

جيسوس قال بعد المباراة:"الأمر يمثل تحدي كبير جداً بالنسبة لنا، يجب القتال في كل مرة نلعب بها وهذا ما فعلناه الليلة ونجحنا في اقتناص الفوز".

وأضاف:"أعلم حاجتي للتسجيل في كل مرة يغيب بها سيرجيو أجويرو لأن هذا ما يفعله هو أثناء وجوده، لذلك يجب السير على خطاه".

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وتأتي مشاركة البرازيلي في ظل إصابة أجويرو، لتساعده على الوصول للهدف رقم 32 بالدوري الإنجليزي ، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين البرازيليين تهديفاً بتاريخ البطولة.

يذكر أن سيتي نجح في إضافة 3 نقاط جديدة لرصيده، والذي وصل إلى 32 ليصبح في المركز الثاني بجدول البريميرليج، بفارق 8 نقاط عن ليفربول الذي يلعب مساء الأربعاء مع إيفرتون بنفس الجولة.