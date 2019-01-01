جوارديولا يكشف موقفه من التجديد وإمكانية رحيل أرتيتا لأرسنال

تطرق أيضاً لمستقبل الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن رأيه في الأنباء حول تجديد عقد نجم الفريق رحيم سترلينج.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت اقتراب اللاعب من التوقيع على عقد طويل الأجل مع سيتي، لإحباط محاولات جميع الأندية الراغبة في ضمه.

سيتي يستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي، وظهر بيب للحديث عن العديد من المستجدات بفريقه.

وقال الإسباني عن سترلينج:"يتطور بشكل مستمر في كل موسم، تجديد عقده؟ هذا من تخصص إدارة النادي".

دفاع الفريق:"نحن نقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، ربما نتلقى بعض الأهداف ولكن نحاول العمل على تلك المشكلة".

اللعب ضد نيوكاسل:"مباراة صعبة جداً خارج الأرض، نعلم الوضع الحالي لنا في الجدول ولدينا مواجهات صعبة جداً أمام بيرنلي والديربي أمام مانشستر يونايتد".

علاقته مع رئيس النادي:"نعمل معاً منذ البداية وأشعر بسعادة للعمل هنا، يمكننا التحدث في أي وقت عن تطوير الفريق لأنه يتعامل مع الجميع بتواضع".

تجديد عقده:"سيكون هناك الوقت المناسب للحديث عن هذه الأمور".

الإصابات:"لا توجد أي غيابات جديدة، أجويرو هو الوحيد الذي لن يلعب".

سباق الفوز بالدوري:"لا أفكر فيه الآن، كل ما علينا فعلاً هو تخطي ليستر سيتي ثم ليفربول ولا يجب الخسارة في أي مباراة".

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إمكانية انتقال مساعده ميكيل أرتيتا للعمل كمدرب لأرسنال:"سيتواجد معنا ضمن الجهاز الفني وسيسافر إلى نيوكاسل".

رأيه في رحيل أوناي إيمري عن المدفعجية:"أشعر بالأسف الجديد تجاه ما حدث، ولكن تصوري لعمله وقدراته لن تتغير أبداً وأثق في عودته بشكل أقوى".

يذكر أن سيتي يحتل المركز الثالث بجدول البريميرليج بـ28 نقطة، مقابل 37 لليفربول صاحب المركز الأول.