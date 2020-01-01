جوارديولا يرمم فريقه من دفاع توتنهام

صفقة صادمة لجماهير مانشستر سيتي

يكثف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، محاولاته من أجل تدعيم صفوف فريقه للمنافسة على الدوري الإنجليزي الموسم القادم.

خط الدفاع يعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه الإسباني، حيث تسببت هذه الأزمة في خسارة فريقه للقب الدوري هذا الموسم لصالح منافسه ليفربول.

ووفقاً لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن جوارديولا يمتلك ميزانية قدرها 220 مليون يورو، بعد رفع عقوبة الحظر من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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ومع ذلك قرر جوارديولا استهداف البلجيكي يان فيرتونخين مدافع توتنهام، كحل قصير المدى لعلاج الأزمة الدفاعية التي يواجهها فريقه في الوقت الحالي.

صاحب الـ33 سنة يمتاز باللعب في مركز قلب الدفاع وكذلك الظهير الأيسر، كما يمتلك خبرة طويلة في البريميرليج من خلال لعبه مع توتنهام على مدار السنوات الماضية.

المهمة لن تكون صعبة على بيب لضم فيرتونخين، حيث ينتهي عقد اللاعب مع توتنهام في 31 يوليو الجاري، ويحق له بعدها الانتقال لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

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ويبدو موقف جوزيه مورينيو مدرب الفريق اللندني غامضاً حتى الآن، سواء بالتمسك باللاعب، أو السماح له بالانتقال لصفوف سيتي.

يذكر أن فيرتونخين انضم لتوتنهام في يوليو 2012 من أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 12.5 مليون يورو.