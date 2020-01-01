جوارديولا : هل أصبحت مهووسًا بدوري أبطال أوروبا؟

حالة من التفاؤل لدى مدرب مانشستر سيتي

رد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على الاتهامات الموجهة له، بأنه أصبح مهووسًا ببطولة دوري أبطال أوروبا بالمقارنة مع المسابقات الأخرى.

جوارديولا نجح في تحقيق لقب الأبطال مع برشلونة في 2009 و2011، ولم يفز بعدها بالمسابقة سواء مع بايرن ميونخ أو مانشستر سيتي.

المدرب الإسباني فشل 3 مرات في عبور ربع النهائي في 3 مواسم مع سيتي، وسط طموحات بإنهاء النحس خلال الموسم الحالي.

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وقال جوارديولا قبل مواجهة فريقه أمام أولمبياكوس غدًا الأربعاء:" الأمر لا يتعلق بالهوس، نحن نفعل أفضل ما لدينا كل موسم للفوز بأكبر عدد من البطولات".

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وأضاف:"من الجيد لنا التأهل إلى المرحلة القادمة، لأن هذا يعني أننا من أفضل 16 فريقًا في أوروبا، نحن الآن بحاجة للفوز بمباراة واحدة فقط من أجل الصعود، ولدي شعور بأننا سنظهر بصورة جيدة هذا الموسم".

وتابع:"لا أعرف سبب هذا الشعور، لكنه جاء منذ البداية بعد خسارتنا أمام ليون في ربع نهائي النسخة الماضية لذلك نحن الآن نعلم ما يجب علينا القيام به".

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وأما عن طريقة اللعب:"الأسلوب الذي نلعب به جيد جدًا، ولكن يجب أن أجد حلولًا للوصول إلى المرمى بالطريقة الصحيحة لتسجيل المزيد من الأهداف، الموسم مازال في بدايته وأنا متفائل جدًا وأتوقع نجاح فريقي".

يذكر أن سيتي يلعب غدًا ضد أولمبياكوس في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وهو في المركز الأول بالمجموعة الثالثة بـ9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بورتو صاحب المركز الثاني.