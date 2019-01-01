جوارديولا: مستوانا بالشوط الأول ضد أستون فيلا يدفعنا للهبوط

المدرب الإسباني يعتقد أن فريقه لعب 45 دقيقة

حالة كبيرة من الرضا لدى المدرب بيب جوارديولا، عقب فوز فريقه على أستون فيلا 3/0 بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، رغم الطريقة التي بدأ بها المباراة.

الشوط الأول من المباراة مر سلبياً بين الفريقين، قبل أن يسجل سيتي ثلاثية لرحيم سترلينج، كيفن دي بروينه ولكاي جوندوان.

جوارديولا قال بعد الفوز:"قمنا بتصحيح العديد من الأشياء بعد نهاية الشوط الأول، ما يحدث كان طبيعياً، الأهم هو تحقيق الفوز في النهاية".

وأضاف:"سيطرنا على الأمور تماماً في الشوط الثاني، الهدف المبكر ساعدنا، لقد لعبنا 45 دقيقة فقط وليس 90".

وتابع:"لو لعبنا مواجهاتنا مثلما ظهرنا في الشوط الأول، سننافس على الهبوط ونبتعد تماماً عن المنافسة".

وأما عن طرد فيرناندينيو:"أحيانا تحدث لك بعض المشاكل بشكل متكرر في نفس المكان، وهذا ما وقع الثلاثاء الماضي مع فيل فودن أيضاً، اتخاذ القرار الصحيح من أهم العناصر في كرة القدم".

تكنولوجيا الفيديو والهدف الثاني:"لا أعلم، ربما على الحكام قضاء 5 دقائق لتحديد من سجل الهدف وليس لإلغائه".

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جلوس أجويرو على الدكة:"يمكن ظهوره مع جابرييل معاً، ولكن الأمر متعلق أكثر بالمنافس وطريقة اللعب".

انتظار سقوط ليفربول:"سنرى ما سيحدث غداً، كنا على بعد 8 نقاط الآن الفارق 3 فقط، إنها تجربة جيدة ولا يهمني الجدول، كل تركيزي على الأسلوب الذي نلعب به".

يذكر أن الفوز رفع رصيد سيتي إلى 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يلعب غداً ضد توتنهام.