إيدرسون يكشف عن خلافه مع جوارديولا بسبب ركلات الجزاء

طلب تنفيذها بعد مواجهة سوانزي سيتي في 2018

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف إديرسون مورايش حارس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن غضب المدرب بيب جوارديولا منه، بسبب طلبه تنفيذ ركلات الجزاء في 2018.

إيدرسون شارك في فوز سيتي على سوانزي 5/0 العام الماضي، بتسجيل كل من رحيم سترينج، ديفيد سيلفا، كيفن دي بروينه، برناردو سيلفا وجابريل خيسوس خماسية فريقه.

المباراة شهدت إهدار خيسوس لركلة جزاء، قبل أن يتدخل زميله برناردو سيلفا للمتابعة وتسجيلها في شباك سوانزي.

إيدرسون خرج بعد اللقاء قائلاً:"سمعت الجمهور يغني إسمي للمطالبة بتسديدي ركلة الجزاء، لكن خيسوس لعبها وأهدرها".

وأضاف:"يمكنني لعب ركلات الجزاء وتسجيلها بشكل متقن، لو طلب مني المدرب ذلك بالتأكيد سأوافق وأتمنى منحي الفرصة لتسجيل الأهداف".

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والآن وخلال تأدية الواجب الدولي مع منتخب بلاده، قال البرازيلي في تصريحات أخرى:"في إحدى المباريات طلبت من جوارديولا تنفيذ ركلات الجزاء ورد فعله كان في قمة الغضب".

ويتواجد إيدرسون حالياً بمعسكر البرازيل من أجل خوض مباراتين وديتين أمام بيرو وكولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية.