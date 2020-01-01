أجويرو يحسم الجدل حول سخريته من لاوتارو

المهاجم الأرجنتيني يدافع عن تصريحاته الساخرة

حسم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، الجدل المُثار مؤخراً، حول خلافه مع مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر وزميله بمنتخب التانجو.

أجويرو سبق وأن مزح في محادثة مباشرة عبر الإنترنت، عندما قال أحد المشجعين لنادي ريسينج الذي لعب له لاوتارو بأنه يفضل التحدث مع نجم إنتر، ليرد مهاجم سيتي:"عليه تسجيل 50 هدفاً وبعدها سنرى".

صاحب الـ31 سنة خرج لتوضيح الأمور مرة أخرى، بعدما فسر البعض مزحته بأنه يسخر من لاوتارو ويحاول التقليل منه.

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وقال أجويرو:"رأيت الفيديو والطريقة التي فهم بها البعض تصريحاتي، لماذا لا ينشرون الأشياء الإيجابية التي سبق وأن قلتها عن لاوتارو؟".

وأضاف:"يمكنه تسجيل 50 هدفاً بل وتخطي هذا الحاجز، لأنه مهاجم جيد وأعجبني، لماذا لا يضعون هذه الأشياء؟ لاوتارو يعرفني جيداً ولا يفكر بهذه الطريقة أبداً".

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يذكر أن لاوتارو ارتبط مؤخراً بالرحيل عن إنتر والانتقال لبرشلونة، وسط محاولات من النادي الإيطالي لتعطيل الصفقة والتمسك باللاعب حتى النهاية.