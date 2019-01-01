ماندي: مررنا بالكثير من الأحاسيس.. والجزائري لا يستسلم

الجزائر إلى النهائي ضد السنغال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى عيسى ماندي مدافع المنتخب الجزائري سعادته بالفوز على نيجيريا 2-1 والتأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

وقال ماندي عقب المباراة لـbeIN Sports:"أنا لا أصدق ما يحدث فعلاً. مررت بالكثير من الأحداث وفي تلك المباراة تحديداً مررنا بكل الأحاسيس في 90 دقيقة".

وأضاف:"كان يجب أن نتقدم 3-0 في الشوط الأول، أيضاً كان لدينا يوم راحة أقل من خصمنا وذهبنا لوقت إضافي مع كوت ديفوار، هذا كان كثيراً فعلاً ولكني فخور بهذا المنتخب حتى النهاية".

وأوضح:"قميصنا يحملنا إلى النهائي، الجميع سعيد الآن. منذ بداية البطولة لدينا هدف واضح وطموح كبير، أردنا الفوز بكأس أمم إفريقيا نحن لا نقول أننا سنفوز ولكن نريد أن نفوز".

واختتم:"لدينا محاربين على أرضية الميدان، نحارب لكل كرة رأينا سفيان فيجولي يعاني من إصابة عضلية في الملعب ولكنه لم يستسلم".

يذكر أن ماندي تسبب بركلة الجزاء التي سجل منها النيجيريون هدف التعادل، إلا أن رياض محرز أتى بالفوز في النهاية بركلة حرة.